Após seis dias de busca, mulher é resgatada com vida em Porto Seguro

Uma mulher de 40 anos foi resgatada na tarde de segunda-feira (17), por profissionais do 6⁰ Batalhão de Bombeiros Militar (BBM/ Porto Seguro), após seis dias consecutivos de busca, em uma região de mata, na zona rural de Vera Cruz, município de Porto Seguro, Extremo Sul baiano.

Segundo o comandante da unidade, major BM Antônio Ribeiro da Silva Neto, os bombeiros foram informados do desaparecimento da mulher, moradora de uma fazenda na região, e durante três dias fizeram buscas.

A unidade acionou o canil do 3⁰ Batalhão de Bombeiros Militar (BBM/ Iguatemi), que enviou animais especialistas em faro. O bombeiro canino apontou a direção que as equipes deveriam seguir. ” Durante as buscas, a equipe chegou a passar por áreas inundadas e lamacentas, o que dificultava o acesso”, frisou o major.

A mulher foi encontrada em uma ribanceira, cercada pela mata, desorientada, desnutrida e com hipotermia. Ela foi retirada do local com o auxílio de uma maca e levada para o Hospital Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro.

Segundo o oficial, a mulher tinha sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e, de acordo com informações de familiares, fugiu em outras ocasiões.