Após trajetória artística, Raul Estrela busca espaço na política

Se pudesse abrir as cortinas e acender as luzes para narrar a trajetória do jovem Raul Estrela, de 29 anos, três palavras não iam faltar: batalha, criatividade e desafio. O “Rei do Glam”, como é conhecido, adquiriu conceito na decoração de eventos na região; mantém um projeto social voltado para a dança e agora deseja disputar uma cadeira na Câmara de Itajuípe. Vamos a um breve relato dessa história.

Raul lembra ter encontrado um de seus maiores talentos a partir dos 13 anos, passando por várias fanfarras de Itajuípe – e até hoje coleciona prêmios em nível estadual como coreógrafo e figurinista.

Ele também seguiu passos leves e seguros com a Escola de Dança da Tchu e Cia – onde começou fazendo faxinas em troca de aprender coreografias. Passou a ajudar em montagens de espetáculos junto com a diretora da academia e sair para concursos nacionais de jazz e estilo livre, conseguindo colocações nacionais com o personagem Thalita Paz.

E a oportunidade o levou a fundar o Studio de Dança Raul Estrela, além do projeto com crianças de baixa renda. Esta ação social, com apoio do comércio e da Prefeitura, lhe permite atender a 120 crianças.

O profissional integra, ainda, a equipe do CRAS (Centro de Referência em Assistência Social), dando aulas de balé, jazz, estilo livre – lá, 40 menores são patrocinadas pelo estúdio e participam de eventos, concursos e festivais. “A arte une classe; talento não escolhe berço para nascer”, elabora o artista, um firme colaborador na decoração da igreja católica naquele município.

Mais uma paixão

Filho da funcionária pública Telma Marcilio e do fotógrafo Cláudio Santos, batizado como Cláudio Raul Santos da Silva, o rapaz revela que a política sempre foi outra paixão. Que o diga a ativa participação e/ou torcida quando havia eleições municipais.

Considera ele que herdou o berço político da avó materna, carinhosamente chamada de Iza. “Cresci no agito da política e não posso omitir esse meu gosto; está no sangue!”, derrete-se.

Apostando no nome profissional que construiu, já traça planos para um eventual mandato. Entre eles, festas comunitárias de debutantes; apoiar crianças economicamente desfavorecidas para estudar dança; oferecer oficinas com cabeleireiro, dentista e outros acompanhamentos.

Raul Estrela diz estar disposto a fiscalizar cada projeto apresentado à comunidade. Animado com a nova incursão, ele já esboça um slogan para a pré-candidatura: “Agora, é a hora do Glam na política!”