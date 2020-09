Apostas esportivas: a bola da vez para os fãs de esportes

Está chegando ao fim o processo de regulação da legalização das apostas esportivas no Brasil. Isso significa que está começando uma nova era para os fãs de esportes, em especial de futebol. A forma como o torcedor se relaciona com seu esporte está mudando.

As apostas esportivas já vinham crescendo nos últimos anos. Centenas de sites de origem internacional, aproveitando a omissão da lei quanto ao registro de apostas fora do território brasileiro, montaram operações totalmente profissionais: sites, odds competitivas, equipes de suporte ao cliente constituídas por brasileiros, etc. Já tinham chegado aos patrocínios de times da série A, onde atualmente são a maioria, e até aos direitos de “naming” (nome) da Copa do Brasil.

Com a legalização, está dado o passo que faltava para o torcedor poder apostar em um ambiente totalmente seguro e reconhecido.

As apostas no exterior

As apostas esportivas não são certamente exclusivo do Brasil. Pelo contrário, são um fenômeno mundial. No mais, o fato de os grandes sites de apostas no Brasil, como o NetBet Sport, terem origem noutros países, só mostra que eles começaram suas atividades noutros mercados. Não se trata de empresas brasileiras que arrumam uma sede no exterior para poderem atuar. Trata-se de grandes casas de apostas, geralmente europeias, que começaram por seus países de origem e vêm expandindo suas atividades para o exterior.

A Grã-Bretanha é um dos melhores exemplos. País tradicionalmente vidrado em apostas esportivas, foi dos que melhor acolheram o surgimento de websites com essa forma de entretenimento. Boa parte das casas de apostas internacionais estão baseadas nesse país ou atuam com licença emitida pela autoridade de jogo do Reino Unido. Além disso, mais de metade dos times das duas principais competições de futebol da Inglaterra são patrocinadas por sites de apostas.

A internet facilitou a expansão mundial. No momento atual, o grande mercado continental que chama a atenção dos sites de apostas nem é o Brasil ou as Américas: é a Ásia, com seus milhões de aficionados pelo esporte e por apostas.

A regulação em curso

Uma das primeiras medidas de Bolsonaro, antes mesmo de tomar posse, foi incentivar a aprovação de uma MP que visava a legalização das apostas de quota fixa. O novo presidente reconhecia o fenômeno e procurava tirar proveito, aumentando a receita fiscal por via da justa contribuição que estas empresas internacionais deverão pagar pelo lucro que conseguem em nosso mercado. A proteção do consumidor e a possibilidade de permitir a empresas brasileiras competirem legalmente com as casas de apostas internacionais foram outros fatores que certamente influenciaram a decisão do presidente eleito.

A lei previa um prazo de quatro anos para a Fazenda (agora Economia) colocar o processo de regulação em prática, e espera-se que demore bem menos que isso.

O potencial do mercado nacional

O Brasil é um dos países da América Latina com maior taxa de utilização de internet. É também dos que mais utiliza smartphones. E é, seguramente, dos mais apaixonados pelo futebol, o esporte que concentra mais de metade das receitas de apostas à nível mundial. Espera-se, portanto, um acentuar da tendência de crescimento no país nos próximos anos.