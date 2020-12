Apreensão de 9,5 toneladas de carne reforça discussão sobre furto de gado

Uma operação da Polícia Civil resultou ontem (07) na apreensão de 9.500 quilos de carne bovina congelada, encontrada no território de Coaraci. Segundo a delegada Ana Luiza Nogueira, o material encontrado em um caminhão frigorífico roubado dia 03 de dezembro, nas proximidades do município de Potiraguá.

A seguradora informou à polícia que o veículo estava no município e assim foi possível rasteá-lo. O caminhão estava com parte da carga em um galpão. Segundo a delegada, já estão sendo ouvidas pessoas que compraram a carne furtada. Ela revela que um açougueiro está sendo investigado por suposto envolvimento neste crime. “Não podemos informar a autoria, mas estamos com tudo concluído para pedir a prisão”, adiantou dra. Ana Luiza, em entrevista à TV Cabrália.

Ela também foi questionada sobre os frequentes episódios de assaltos em fazendas da região, a exemplo do caso na zona rural de Buerarema, ocorrido sexta-feira (04). “Estamos investigando, porque isso também tem uma coparticipação. Tudo indica que está ligado ao furto de gado no município e também na região”, comentou.