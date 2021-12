Aprendizados da pandemia: Unilasalle lança modalidade “ao vivo” para pós-graduação

A pandemia gerou mudanças em várias áreas do conhecimento. A educação, certamente, foi uma das mais impactadas. Após analisar o comportamento de consumo dos seus alunos, a Universidade La Salle está lançando a modalidade “ao vivo” para seus cursos de Pós-graduação Lato Sensu, em que os alunos e professores interagem em momentos síncronos. “É uma resposta da Universidade La Salle às demandas de um novo perfil de alunas e alunos que querem a interação direta e constante com os professores e colegas e preferem acompanhar as aulas de diferentes lugares, sem a necessidade de ir presencialmente até a Instituição”, explica o Diretor de Extensão e Pós-graduação Lato Sensu, Prof. Me. Cássio Cassel.

Serão cinco cursos nessa modalidade, ofertados pelos mais de 70 polos EAD em todo Brasil. Além disso, o portfólio conta com outros 24 cursos EAD, para alunos que desejam escolher os melhores horários para realizarem suas formações, sem a necessidade de assistir as aulas de forma síncrona.

As inscrições abertas desde o dia 07 deste mês, e vão até 08 de maio. Os cursos são nas áreas de Educação, Direito, Gestão, Finanças, Negócios, Neurociência, Diversidade, entre outras.

Formação impacta positivamente na carreira

Segundo uma pesquisa realizada em mais de 4 mil municípios brasileiros, com mais de 2 milhões de trabalhadores de 25 mil empresas, profissionais com cargo de Coordenação que possuem Pós-graduação ou Mestrado/Doutorado podem aumentar seus salários em até 53%. A pesquisa é produzida pela Catho Educação e concluiu, ainda, que nos cargos de diretoria, por exemplo, a remuneração de executivos que possuem Pós-Graduação ou MBA é 47,2% superior.

Além dos ganhos salariais, cursar uma pós-graduação garante experiências de vida e estudos que contribuem para a formação dos profissionais. Consultor de Operações em uma multinacional, o ex-aluno da Unilasalle, Paulo Ansinello, relembra a experiência da viagem de estudos a Madri, na Espanha, vivenciada durante sua trajetória na Pós-graduação na Universidade La Salle. “Posso resumir como a maior experiência que pude ter dentro da linha de ensino do La Salle, simplesmente incrível: experiência, conteúdo de ensino e cultura”, comenta o aluno, que cursou Gestão Financeira, em 2013, e o MBA – Gestão de Pessoas e Liderança Coach, em 2018. “Hoje, como Gestor de mais de 350 colaboradores em uma multinacional, das mais diferentes idades, gêneros e níveis de ensino, trago a certeza que meu MBA trouxe um nível de desenvoltura em comunicação, desenvolvimento das pessoas e planejamento de negócio a um patamar elevado e dentro do esperado pela minha empresa e o ‘eu’ pessoal”, conclui.