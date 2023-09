Apresentar Raimundo Varela morre em Salvador

Depois de 10 dias internado em uma clínica, morreu nesta quinta-feira, 7, o apresentador da Record Tv Itapoan, Raimundo Varela, aos 75 anos. O motivo da morte não foi divulgado pela família do comunicador. O que se sabe é que ele enfrentava problemas de saúde nos últimos anos.

Em 2006, Varela chegou a ficar entre a vida e a morte devido à problemas renais e de diabetes. O comunicador precisou ser internado às pressas no Hospital Aliança, em Salvador, e chegou a ser submetido a um transplante de fígado e rim em São Paulo.

Nascido em Itabuna, o comunicador veio morar na capital baiana ainda criança ao lado dos pais no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário.

Antes de se dedicar ao cargo pelo qual se tornou conhecido em todo estado, Varela foi peão de uma fábrica de cimento no CIA (Centro Industrial de Aratu), diretor de um clube social na Cidade Baixa, taxista e jogador de futebol pelo Leônico e pelo Ypiranga.

A carreira na comunicação teve início em 1977, quando participou de um programa de auditório como jurado no show de calouro ‘Show do Big Ben’, na TV Itapoan. No entanto, foi o futebol que deu ainda mais voz ao radialista, que cresceu como comentarista esportivo. Varela chegou a apresentar o programa ‘Jogo Aberto’, na Bandeirantes de 1990 a 1997.

Após sete anos, Varela voltou para a antiga casa, a Record, onde assumiu o ‘Balanço Geral’, programa que tem o apresentador como uma das marcas mais fortes.

Além da carreira na TV, em 2008, Varela flertou com a política e chegou a ensaiar uma pré-candidatura a prefeito de Salvador pelo PRB, onde liderou as pesquisas. No entanto, desistiu da ideia.