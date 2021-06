Aprovados no concurso da Educação têm até quinta-feira (1º) para enviar documentos

Os 306 professores e 42 coordenadores pedagógicos chamados pelo concurso público da Educação têm até a próxima quinta-feira (1º), para enviar os documentos solicitados digitalizados para o e-mail [email protected] A previsão é a de que as funções sejam assumidas entre os meses de agosto e setembro de 2021. A lista de convocados está disponível no Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br).

Também está disponível no Portal da Educação, a Portaria nº 1053/2021, que tornam públicos os quadros de vagas por Núcleo Territorial de Educação (NTE) e por município, do concurso público, para provimento dos cargos de professor e coordenador pedagógico Padrão P, grau III, 40 horas semanais, para que os candidatos aprovados e convocados façam a opção, conforme disposto no Edital SAEB/02/2017. O candidato que não declarar a sua opção de lotação ou não tiver interesse nos municípios disponibilizados como opção será lotado a critério da Administração, ressalvado o direito de pedido de desistência da nomeação.

Documentação

Dentre os documentos necessários solicitados, destacam-se: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior para a disciplina a qual concorreu; títulos obtidos no exterior revalidados no Brasil, se for o caso; carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento ou de casamento ou de divórcio; número de conta corrente do Banco do Brasil; título de eleitor; e declaração de não-acumulação de cargos, empregos e funções, ainda que não remunerados, dentre outros.

Após recebimento do e-mail, a Secretaria da Educação entrará em contato com os candidatos convocados para agendamento da entrega da documentação em original e fotocópia. No interior do Estado, os candidatos devem comparecer nas sedes dos respectivos Núcleos Territoriais de Educação (NTEs), nos horários das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h30. Já na capital, o local indicado é o Núcleo Territorial de Educação de Salvador (NTE 26), localizado na Secretaria da Educação do Estado, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), nos mesmos horários já informados. Na entrega dos documentos, o candidato receberá um ofício de encaminhamento para a realização da avaliação pré-admissional na Junta Médica Oficial do Estado da Bahia. O candidato que não atender à presente convocação na forma e no prazo determinados, seja qualquer o motivo alegado, perderá o direito à nomeação.

Fonte: Ascom/ Secretaria da Educação do Estado