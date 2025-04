Arataca realiza destinação correta de resíduos na CVR Costa do Cacau

O município de Arataca, no Sul da Bahia, deu um grande passo na destinação correta de resíduos, contribuindo para a conservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida da população.

A partir deste mês, os resíduos coletados na cidade estão sendo depositados no Aterro Sanitário da CVR Costa do Cacau, localizado numa área credenciada pelo INEMA e IBAMA às margens da Rodovia Jorge Amado (Ilhéus-Itabuna). “Estamos virando uma página com o fim do lixão, contribuindo com o meio ambiente e evitando riscos de doenças à população, com o lixo depositado num local adequado. E vamos investir na educação ambiental junto à comunidade”, afirma o prefeito Fernando Mansur (Ferlu).

Com a assinatura do contrato com a Prefeitura de Arataca, a CVR Costa do Cacau passa a atender nove cidades sulbaianas como Itabuna, Ilhéus, Itacaré, Itajuípe, Ibicaraí, Barro Preto, Buerarema e Uruçuça, além de empresas como Shopping Jequitibá, Bamin/Porto Sul, Atacadão, Carrefour, Olam Cacau e Joanes. No total, são armazenadas cerca de 11 mil toneladas de resíduos por mês.

O gestor da CVR Costa do Cacau, Maurício Ramos Sena, afirma que “a parceria com Arataca representa mais um passo no processo de desativação dos lixões, atendendo as determinações do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que exige o armazenamento de resíduos em aterros sanitários”. Ele lembra ainda que que, além da destinação correta de resíduos, a CVR tem apoiado ações de educação ambiental nos municípios e a coleta seletiva através de associações de catadores.