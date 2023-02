Arbo Intenso, nova fragrância do Boticário, traduz a natureza em seu estado mais puro

O lançamento apresenta notas verdes com nuances de madeira, além do segredinho da floresta Laurissilva, resultando em uma fragrância fresca, revigorante e sustentável

Arbo, marca de perfumaria do Boticário conhecida por suas fragrâncias frescas, apresenta o novo Arbo Intenso: fougère verde com nuances amadeiradas, que entrega o frescor em seu estado mais puro e intenso. O lançamento ainda vem com o refil, reforçando o compromisso da marca com a sustentabilidade.

Para desenvolver a novidade, o Boticário buscou inspiração na floresta Laurissilva – de onde vem o “segredinho” de Arbo Intenso. Localizada em Portugal, a mata também é conhecida por ser “produtora de água”, uma vez que é úmida, possibilitando que as árvores centenárias que a habitam absorvam a água dos nevoeiros. As notas de madeira molhada combinada com o frescor puro da neblina criam um aroma revigorante e muito fresco.

Arbo acredita que a natureza é o carregador de energia mais potente que existe, uma vez que a conexão com o verde nos permite a desconexão com a tensão da rotina, permitindo relaxamento e reenergização. Pensando nisso, a novidade traz toda essa intensidade em uma borrifada, despertando os sentidos e a vitalidade. Arbo Intenso traz notas verdes amadeiradas, frescor aromático e toque frutal sutil, que traz brilho e equilíbrio com o lado envolvente do sândalo.

O lançamento já está disponível em todas as lojas físicas e no e-commerce da marca, além do aplicativo do Boticário, disponível para as versões Android e iOS. Também é possível fazer pedidos via WhatsApp pelo número 0800 744 0010 – número oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na região dele. Há ainda a opção de contatar um revendedor da marca pelo endereço boticario.com.br/encontre.

Sustentabilidade

O lançamento faz parte do movimento de ampliação do portfólio de refis do Boticário, iniciado em 2021 com Arbo Forest, primeiro item de perfumaria a disponibilizar a opção em refil para os consumidores. O refil reduz a quantidade de resíduos descartados no meio ambiente em 89%* e estimula os consumidores a criarem o senso de coletividade na preservação do meio ambiente, além reforçar o compromisso do Grupo Boticário de solucionar 150% dos resíduos gerados até 2030.

A sustentabilidade é uma pauta prioritária para o Grupo Boticário, e a empresa conta também com o maior programa de reciclagem no segmento de beleza, o Boti Recicla. Criado em 2006, apresenta pontos de coleta em todas as lojas da marca para que o consumidor possa descartar suas embalagens vazias de cosméticos – e não somente de produtos da marca! Esses itens são transportados para cooperativas parceiras, onde são feitas a separação e a reciclagem dos materiais para reiniciar seu ciclo na indústria.

Além disso, o grupo promove importantes práticas de sustentabilidade, como: substituição de matérias-primas dos produtos para facilitar o processo de reciclagem; tornar as embalagens mais leves, refiláveis e reaproveitáveis, feitas a partir de matéria-prima renovável; garantir certificações internacionais, como Cruelty Free (PETA) e Leaping Bunny (Cruelty Free International), que comprovam o compromisso da não realização de testes em animais; pensar em maneiras de transportar mais produtos por viagem reduzindo a emissão de CO2; tornar o Boticário a primeira empresa brasileira a usar pele 3D; e desenvolver formulações veganas.

O grupo mantém também a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, uma organização sem fins lucrativos que atua em prol da conservação da natureza e do desenvolvimento das pessoas ao seu redor. Criada em 1990, é um exemplo pioneiro de investimento na proteção da biodiversidade brasileira, com o entendimento de que, direta ou indiretamente, todos dependem do meio ambiente e devem cuidar dela. A fundação acredita que a conservação da natureza, além da proteção das espécies e dos ecossistemas, é a base para atuar com desafios sociais e econômicos, para gerar bem-estar social e economia forte.

Entre as ações da FGB, está a manutenção de duas áreas protegidas na Mata Atlântica e no Cerrado – os dois biomas mais ameaçados do Brasil –, sendo um espaço equivalente a 70 Parques do Ibirapuera. Uma dessas áreas é a Reserva Natural Salto Morato, em Guaraqueçaba (PR), aberta ao turismo: a área proporciona aos visitantes uma imersão na Mata Atlântica.