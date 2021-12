Áreas atingidas pelas chuvas terão dia especial de cobertura da Rede Bahia nesta quinta (30)

As últimas semanas de 2021 têm sido marcadas por chuvas volum osas na Bahia com consequências, especialmente, no Sul, Sudoeste e Extremo-Sul do estado. Já são 136 municípios em situação de emergência, mais de 20 mortos e um cenário extremamente difícil em diversas regiões. Diante da necessidade de uma cobertura ainda mais ampla, a Rede Bahia terá uma programação jornalística diferenciada nesta quinta-feira (30).

Os três telejornais diários – Jornal da Manhã, Bahia Meio Dia e BATV – serão apresentados, ao vivo, diretamente de um dos locais mais atingidos no Sul do estado, para levar aos telespectadores um panorama completo da situação vivida pela população dessas localidades. Quinze equipes de reportagem e um grande número de profissionais estarão em diferentes pontos do estado trabalhando na cobertura especial, com uma apuração que vai trazer todas as consequências do desastre natural e as iniciativas para a reconstrução das áreas atingidas.

“Nosso jornalismo tem acompanhado tudo de perto desde o início desses temporais. Já produzimos centenas de horas de conteúdo não só para noticiar, mas também prestar o melhor serviço para toda a população baiana e brasileira, através dos jornais de rede nacional e do g1 Bahia”, destaca o Diretor de conteúdo da Rede Bahia, Eurico Meira da Costa.

A programação especial montada pela Rede Bahia seguirá os mesmos horários convencionais da grade: Jornal da Manhã, às 6h; Bahia Meio Dia, às 11:45; e o BATV, às 19:05. Em função desta cobertura, o Globo Esporte será suspenso e o horário será ocupado pelo Bahia Meio Dia, que terá duração maior.

Solidariedade