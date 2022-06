Arena Zé Cachoeira disponibilizará uma megaestrutura para o público do Ita Pedro

A Prefeitura de Itabuna está num ritmo intenso de trabalho para oferecer uma megaestrutura aos forrozeiros que se deslocarem para a Arena Zé Cachoeira, área onde será realizado o Ita Pedro – Melhor São Pedro de Todos os Tempos.

Responsável pela coordenação do evento, o presidente da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), Aldo Rebouças, tem acompanhado de perto a montagem das estruturas de palco, praça de alimentação e de todo o sítio da festa, onde itabunenses e visitantes encontrarão um espaço bonito, seguro, acolhedor e animado.

A festa começa nesta quinta-feira, dia 30, e se estende até domingo, dia 3, com atrações sempre entre as 19h30min e as 5 horas. Segundo Aldo Rebouças, a Arena Zé Cachoeira conta com área de 22 mil metros quadrados, que está sendo totalmente aproveitada. “

Além de a Arena receber ornamentações em diversos pontos, como mandalas, painéis decorativos e bandeirolas, a Avenida Princesa Isabel também será inteiramente decorada. Nosso objetivo é oferecer atividades culturais e também uma experiência diferenciada no que se refere à decoração”, explica.

O presidente da FICC destaca ainda que pela primeira vez a Prefeitura de Itabuna conseguiu trazer recursos da iniciativa privada para fazer frente aos investimentos realizados para o Ita Pedro -Melhor São Pedro de Todos os Tempos.

“A FICC realizou uma seleção pública para que a iniciativa privada pudesse explorar a comercialização de camarote privado dentro do circuito do Ita Pedro. Isso é muito importante porque demonstra a grandeza do que está sendo investido para a maior festa junina do sul da Bahia”, esclareceu.