Arisba promove Dia Nacional do Campo Limpo com ações solidárias

A Associação de Revendedores de Insumos Agrícolas do Sul da Bahia-Arisba, realizou na manhã desta terça-feira (9) a comemoração do Dia Nacional do Campo Limpo. A Arisba, criada em 2003, reúne cerca de 20 empresas de toda a região que comercializam insumos agropecuários e atua na captação de embalagens de defensivos agrícolas, como plásticos e papelão, que posteriormente são encaminhados para empresas especializadas em reciclagem.

Anualmente a associação realiza a premiação de trabalhos de Educação Ambiental com estudantes nas categorias Redação e Desenho. Em 2021, excepcionalmente em função da pandemia, estão sendo doadas cerca de 300 cestas básicas que foram entregues ao Movimento Empresarial Sul da Bahia em Ação – MESB e serão destinadas a famílias carentes de Itabuna. 50 destas cestas foram doadas pela CVR Costa do Cacau, empresa especializadas na coleta de resíduos no Sul da Bahia, com sede na Rodovia Jorge Amado (Ilheus-Itabuna). Também fizeram doações a Mars Cacau, Olam e Nestlé.

De acordo com Ronaldo Abude presidente da Arisba, ”esse trabalho não envolve apenas a simples coleta de material, mas também de Educação Ambiental bem amplo em 96 escolas da região, preparando crianças e jovens para a preservação do meio ambiente e eles passam a incentivar os próprios pais”.

“Como resultado dessa ação, já foram coletadas 1600 toneladas de embalagens vazias, que poderiam estar contaminando a natureza e provocando doenças. Esse e um trabalho que nos orgulha”, afirma Abude. Essa conscientização envolve também os empresários do setor.

EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE

O gerente comercial da CVR Costa do Cacau, Maurício Sena, afirma que “a Arisba tem obtido resultados positivos na coleta de embalagens de defensivos agrícolas para a chamada logística reversa. O Brasil hoje é o pais do mundo que mais realiza esse tipo de coleta, com cerca de 94% das embalagens recolhidas”. Com relação à doação das cestas básicas, ele ressalta que “nossa relação de parceria com a região inclui a responsabilidade social e esse momento de pandemia é importante contribuir com as comunidades carentes”.

A Arisba atua em parceria com o

Instituto Nacional de Processadores de Embalagens Vazias- Impev, Agência Baiana de Defesa Agropecuária-ADAB, Secretaria do Meio Ambiente de Itabuna e Ceplac.

“A natureza agradece muito quando ações de conservação gera impactos positivos no meio ambiente e na qualidade de vida das pessoas, com foco no desenvolvimento sustentável e estamos sempre apoiando essas iniciativas”, disse a diretora de meio ambiente da Prefeitura de Itabuna, Silene Souza.

Edmar Margotto Júnior, presente do MESB, destacou ”a importância do trabalho da Arisba que concilia conservação e educação ambiental num trabalho que beneficia toda a região e que envolve também a questão social, no apoio a famílias em situação de vulnerabilidade”.

Participaram do evento os vereadores itabunenses Francisco Santos e Manoel Porfirio, além do prefeito de Uruçuca, Moacy Leite.