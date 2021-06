Arisvaldo Chagas, contabilista de Itabuna, morre de Covid-19

Foi sepultado na tarde desta segunda-feira, 31, no cemitério Campo Santo, em Itabuna, o corpo do contabilista Arisvaldo Chagas, mais uma vítima da Covid-19 no município. Ele estava intubado há cerca de uma semana no Hospital Calixto Midlej Filho.

Fora do grupo de risco para a doença, pois tinha apenas 41 anos de idade (não tinha comorbidades), Arisvaldo trabalhou desde a adolescência na Jasp Assessoria Contábil. Anos depois, tornou-se sócio da empresa, fundada pelo advogado e também contabilista Erivaldo Benevides.

A morte de Arisvaldo, casado (não tinha filhos), foi alvo de muitos comentários nas redes sociais, principalmente de clientes e ex-colegas da Universidade Estadual de Santa Cruz, onde ele estudou Ciências Contábeis.