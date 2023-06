Arraiá Ecosol Sustentável promete coletar pelo menos 5 toneladas de materiais recicláveis

Cinquenta catadores e catadoras de materiais recicláveis vão entrar em ação durante os quatro dias de festa do Ita Pedro, o tradicional São Pedro de Itabuna, no Litoral Sul da Bahia, realizado entre os dias 29 de junho e 02 de julho. Com patrocínio das secretarias estaduais do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte; e do Meio Ambiente, o projeto é executado pela Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Itabuna (AACRRI) com apoio do Cesol Litoral Sul e Prefeitura de Itabuna.

A projeção do presidente da AACRRI, Ricardo Ferreira, é de arrecadação de 5 toneladas de materiais entre alumínio, plástico e papelão. Com subsídio do Estado, os catadores e catadoras, atuarão na perspectiva do trabalho decente com alimentação garantida, espaço para descanso, EPIs (camisa, luva, boné), transporte da residência até o circuito, equipe de apoio, logística do material retirado e compra de material para acondicionar os resíduos coletados.

De acordo com o coordenador geral no Cesol Litoral Sul, Thiago Fernandes, a coleta ocorrerá no circuito da festa, na avenida Princesa Isabel, no bairro Banco Raso, em Itabuna. Serão afixadas bombonas para as pessoas descartarem materiais recicláveis e os associados da AACRRI também farão serviço de coleta volante durante os festejos. A central de coleta será na área próxima aos banheiros.

O objeto é fomentar o trabalho destes importantes agentes ambientais, implementando assim as leis 12.305/10 e 12.932/14 que instituem a política nacional e estadual de resíduos sólidos, favorecendo a diminuição dos impactos socioambientais, o fomento à economia criativa, empreendedorismo e inovação e a geração de trabalho e renda. Como foi no Carnaval de Salvador, os catadores receberão pelo quilo do material arrecadado.

*O Ita Pedro*

O Maior São Pedro do Brasil terá atrações nacionais, regionais e locais. Dentre os artistas e bandas estão: Wesley Safadão, Dorgival Dantas, Dilsinho, Tiago Aquino, Daniel Vieira, Estakazero, Lordão, Cacau com Leite, Cris Mel, Sinho Ferrari, dentre outros. Mais informações disponíveis na página do evento no Instagram: https://www.instagram.com/itapedrooficial/

Cesol Litoral Sul

O Cesol Litoral Sul é um dos 15 equipamentos da política pública de economia solidária da Secretaria do Trabalho Emprego, Renda e Esporte da Bahia. Ao todo, 18 territórios de identidade são contemplados com os Cesols no estado que oferecem capacitações, assistência socioprodutiva e inserção em mercados para o escoamento da produção e, consequentemente, geração de renda para famílias que fazem parte de grupos, cooperativas e associações na Bahia.

*_Agendamento de entrevista:_*

*_Rafael Lopes – 71 99195 6504_*