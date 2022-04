Arte na Praça leva oficinas gratuitas a Itabuna

Itabuna recebe oficinas gratuitas de biscuit, crochê e reciclagem entre os dias 27 e 29 de abril. A atividade faz parte do projeto “Arte na Praça” realizado pela Associação Itabunense de Artesãos (Aiart) e conta com o apoio do Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Litoral Sul. Durante o evento será realizada ainda uma feira de economia solidária apresentando a diversidade de produtos feitos no território.

Com início às 9h, o evento segue com programação diária até 17h na praça Olinto Leone. A iniciativa conta com o patrocínio da Lei Aldir Blanc por meio do Ministério do Turismo em parceria com a Prefeitura Municipal. As pessoas interessadas em participar das oficinas devem se inscrever previamente indo até a sede da Aiart no Calçadão, Centro, para garantir sua vaga nas atividades.

Para a artesã e associada à Aiart, Daniela Oliveira, a iniciativa amplia oportunidades para os itabunenses por meio da economia solidária. “É uma atividade louvável pois contribui com conhecimento para as pessoas participantes oferecendo outras possibilidades de geração de renda para mulheres e empreendedores que desejam investir na economia solidária, uma economia pautada na sustentabilidade, na autogestão e na solidariedade e ajuda mútua entre os grupos e coletivos”, conclui.

O Cesol Litoral Sul atende a Aiart com assistência socioprodutiva e acompanhamento ao grupo de artesãs e artesãos contribuindo para o aprimoramento de suas atividades, bem como para a comercialização de seus produtos e aquisição de insumos.