Articulação da BAMIN e IEL-BA iniciará Programa de Qualificação de Fornecedores 

Salvador, 07 de julho de 2023 – Uma parceria entre a BAMIN e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-BA), instituição vinculada à Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), implementará a qualificação de pequenos e médios fornecedores, com foco principal nas cidades que receberão as obras do primeiro lote da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL 1). O Programa de Qualificação de Fornecedores (PQF) atuará na melhoria desta rede de negócios, fomentando a economia local e fortalecendo o processo produtivo.

O objetivo do PQF é contribuir com o aumento da competitividade das empresas situadas nos municípios que integram a região de influência dos empreendimentos BAMIN (Porto Sul, FIOL e Mina Pedra de Ferro), a partir da realização de treinamentos e consultorias nas principais áreas de gestão – qualidade, estratégia, marketing e vendas, pessoas, finanças e custos, meio ambiente e saúde e segurança no trabalho. Além disso, o Programa de Qualificação de Fornecedores também favorecerá a geração de parcerias comerciais entre as empresas participantes do Programa e a BAMIN, com a realização de Rodadas de Negócios.

O Programa terá duração de cerca de 12 meses e espera beneficiar mais de 50 empresas em quase 30 municípios do estado, tendo como prioridade inicial os pequenos e médios empreendimentos localizados nos municípios do primeiro trecho de construção da ferrovia. Cada empresa participará de mais de 100 horas de orientação voltadas para o desenvolvimento do seu negócio.

Os fornecedores serão escolhidos sob a orientação de critérios como tamanho e capacidade de evolução. Eles passarão por avaliações, treinamentos e rodadas de negócios para exercitarem habilidades do mundo dos negócios.