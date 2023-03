Artistas de Itabuna celebram requalificação do Centro Cultural Adonias Filho

O Governo da Bahia está concluindo as obras de requalificação do Centro Cultural Adonias Filho, em Itabuna. As intervenções, com investimentos de R$ 3,6 milhões na estrutura física, incluem a reforma completa no auditório com capacidade para 300 pessoas, que recebeu novas poltronas de couro em substituição aos assentos de plástico, iluminação cênica e ar condicionado central, além da recuperação do telhado, pintura e substituição das instalações elétricas e hidráulicas.

“O Centro de Cultura é a nossa casa. Para nós artistas, esse é um espaço fundamental para que a gente possa apresentar nossa produção e receber artistas de outras regiões. É uma referência para todos os que amam a cultura grapiúna”, afirma o músico Jaffet Ornellas.

Para o ator Lucas Oliveira “precisamos do retorno das atividades do centro cultural para a permanência das atividades culturais e a volta das oficinas e cursos tão importantes à nossa cidadania”

O Centro Cultural de Itabuna possui auditório para peças teatrais e shows musicais, foyer para exposições, três salas multiuso para aulas da dança, capoeira e reuniões, um anfiteatro para apresentações ao ar livre e uma área externa onde são realizadas atividades como feiras, festivais literários etc.

TEMPLO DA ARTE REGIONAL

De acordo com o poeta Walmir do Carmo, “o Centro de Cultura é um templo da arte regional está fazendo muita falta para a produção de espetáculos. Essa requalificação é muito importante para que os artistas voltem a ocupar um espaço fundamental para a arte e a cultura em Itabuna”.

“Todo artista deve estar onde o povo está, cantou Milton Nascimento. Por estar localizado no centro da cidade, esse espaço se torna mais acessível para o público. Faço reverência a essa reabertura, porque valoriza a arte e os artistas grapiúnas”, ressalta a atriz Alba Cristina.

O produtor cultural Claudio Lyrio afirma que “o Centro de Cultura Adonias Filho é um importante equipamento cultural do estado, vários artistas já passaram por aquele palco. Além disso, tem a questão da amplitude territorial que abrange todas as cidades do litoral sul. Seu retorno às atividades é esperado por gestores e toda comunidade artística cultural grapiúna”.

“Estamos no processo final de requalificação desse importante equipamento cultural do nosso estado para entregá-lo à população reformado e modernizado como espaço fundamental de produção e realização da nossa cultura e que integra a política dessa gestão de ampliar a territorialização da cultura, possibilitando apoio, investimentos e todo tipo de política pública que fortaleça as expressões culturais que acontecem nos municípios e nos territórios de identidade”, afirma o secretário de Cultura Bruno Monteiro.