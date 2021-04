Artistas de Itabuna fazem sarau em apoio à vakinha para dona Maurina

O irresistível tripé música, dança e poesia dará o tom do 1º Sarau da Vakinha para Dona Maurina, marcado para esta sexta-feira (30), a partir das 18 horas, através do YouTube no canal do Grupo de Teatro Vozes. Como o nome sugere, o evento é uma mobilização de cantores, atores e poetas, para registrar o apoio de amigos artistas à vakinha para que a lavadeira aposentada Maurina dos Anjos Oliveira, de 89 anos, ter de volta uma casa própria.

Afinal, ela foi alvo de ação de despejo que lhe tirou a residência onde vivia há quase 60 anos, no bairro Banco Raso. Desde o mês de janeiro, a idosa vive numa residência alugada e então nasceu uma vakinha e uma série de manifestações de amigos e amigas manifestando solidariedade.

Eis o contexto que embala o sarau, cuja programação terá uma sequência de apresentações com artistas como Aldenor Garcia, Danilo Ornellas, Elaine Belavista, Lucas Oliveira, Brisa e Mitter Aziz (Banda Manzuá), Sandra Oliveira, Sílvia Smith. Também umas palavras da jornalista Celina Santos e a apresentação está a cargo de Delliana Ricelli, formada em filosofia e especialista em Linguagens e Representações.

A proposta é promover uma noite de celebração à arte e, ao mesmo tempo, colaborar para que mais pessoas sintam-se motivadas a aderir à causa. (Relembre o assunto clicando aqui e aqui)