Artistas fazem campanha em apoio a artesão itabunense

O artesão Souza, bastante conhecido em Itabuna, está se recuperando após cirurgia para retirada de um tumor no pescoço. Ele foi operado no Hospital Calixto Midlej Filho e precisará passar por um tratamento nessa fase posterior. Por isso, amigos e familiares iniciam uma campanha em busca de apoio para o artista se manter.

Hábil nas criações com materiais recicláveis, José de Souza tem 68 anos e faz parte da AIART (Associação dos Artesãos da Região do Cacau). Entre os tantos troféus e esculturas que já desenvolveu, criou em 2017 uma peça que marcou o apoio da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna ao Mutirão do Diabetes.

Quem puder contribuir com o artista itabunense em fase de recuperação deve enviar PIX para o CPF 04374997580 (Ana Paula Santos Sousa). Ela é filha do querido artista, por quem estão todos mobilizados.