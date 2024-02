Artistas grapiúnas promovem ‘Canto de Reconstrução’ em apoio aos catadores da Central de Triagem de Itabuna

Artistas grapiúnas se uniram à mobilização pela reconstrução do Centro de Triagem de Itabuna, que teve parte de sua estrutura, equipamentos e cerca de 200 toneladas de material reciclável prontas para comercialização destruídos por um incêndio.

O show beneficente ‘Canto de Reconstrução’, idealizado pelo jornalista Daniel Thame e dirigido pelo produtor cultural Rafael Gama, contará com a participação dos cantores Marcelo Ganem, Jaffet Ornellas e Zenom Moreira, bem como dos poetas Gabriel Xavier, Leila Oliveira, Aldo Bastos e Carmen Camuso.

A apresentação acontecerá no dia 23 de fevereiro, às 19 horas, no Centro de Cultura Adonias Filho. Os ingressos custam R$ 10 e podem ser adquiridos na bilheteria do local.

Toda a renda será revertida para a Associação dos Agentes Ambientais e Catadores de Recicláveis de Itabuna (AACRRI), que é composta por cerca de 60 famílias que dependem da Central de Triagem para o seu sustento.

Durante o show, serão exibidas imagens do projeto Recicla Itabuna e do programa Mãos que Reciclam, da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Esses projetos transformaram antigos catadores do lixão em agentes ambientais, valorizando a coleta seletiva e proporcionando condições dignas de trabalho.

Além da venda em bilheteria, empresários da região poderão adquirir uma carga de ingressos para seus colaboradores. Empresas como Biosanear, CVR Costa do Cacau, Shopping Jequitibá, Buriti e Drogaria Velanes já sinalizaram apoio ao evento.

“O ‘Canto da Reconstrução’ será um grande ato de solidariedade e, ao mesmo tempo, a celebração da arte, nesses tempos de renascimento da cultura grapiúna”, afirma Rafael Gama.