As projeções da internet para os próximos anos

A internet se transforma diariamente. Desde o seu início, em 1969, quando ainda era chamada de Arpanet, a rede online passou por diversas mudanças e aprimoramentos para que chegasse ao patamar que está hoje. Antigamente, dificilmente se pensaria que uma transação bancária poderia ser realizada utlizando um simples smartphone.

Muito se fala sobre o futuro da internet em 10, 20, 30 e até 100 anos. Alguns especialistas apontam para novos desenvolvimentos, outros acreditam no surgimento de novas interfaces que trarão uma experiência inovadora para quem navega. Independente de quais sejam as projeções, é importante saber no que a indústria online está focada para os próximos anos.

Afinal, quando se trata de desenvolvimento, sempre há oportunidades para novos negócios e participações nas inovações. Descubra algumas das projeções para o futuro da internet.

A internet cada vez mais dentro de nossas vidas

O desenvolvimento da internet e a interconectividade dos dispositivos fez com que diversos aprimoramentos fossem realizados. Além disso, a inserção de novas tecnologias trouxe maior proximidade entre o usuário e a rede em si. Como exemplo, podemos citar a Alexa, assistente virtual da Amazon.

A conectividade que as assistentes virtuais proporcionarão será algo transformador. Alguns especialistas apontam para uma casa totalmente conectada, desde quando o usuário coloca a sua senha para entrar, até o momento em que ele sai da residência, sendo que ela continuará conectada com o usuário mesmo assim, via dispositivo móvel.

A internet deixará de ser cada vez mais um ambiente online, o qual as pessoas acessam para jogar em um cassino Bitcoin ou conferir as redes sociais, tornando-se uma rede que se conecta às preferências e dia a dia do usuário, com o objetivo de facilitar a vida dele, otimizando o tempo e tornando a rotina mais eficiente, focando na produtividade.

Bons exemplos de como a internet está gradativamente se inserindo na vida de cada usuário são os eletrodomésticos “smart”. Ou seja, Smart TVs, geladeiras inteligentes, sistemas de som integrados, entre outros. Esses dispositivos precisam de conexão à internet, e “se comunicam” via dispositivos conectados a eles.

Uma aliada para uma vida com mais qualidade

Um dos setores que a internet mais impactou foi o setor da saúde. Diversos artigos têm sido criados, bem como o conhecimento tem sido compartilhado muito mais rapidamente, com o uso da internet. Transmissões ao vivo via vídeo, envio de livros em minutos, traduções muito mais rápidas – todos esses são pequenos exemplos de como a internet auxiliou no desenvolvimento acelerado de novos tratamentos e medicamentos.

Diversos especialistas acreditam que a internet será um elemento chave para que as pessoas tenham mais qualidade de vida. Um bom exemplo de como isso já está em desenvolvimento, são os smartwatches, os quais ajudam a medir o nível de estresse, pressão arterial, entre outras atividades corporais, o que auxilia o entendimento quanto a qualidade de vida do indivíduo.

A expectativa é de que esses dispositivos ganhem ainda mais espaço entre os usuários, transformando a maneira pela qual os médicos medem a qualidade de vida e traçam projeções para o futuro do paciente. Seja qual for o futuro da internet, a certeza é de que ainda há muito para acontecer ao longo dos próximos anos.