ASSAÍ ABRE MAIS DE 270 VAGAS PARA MAIS UMA LOJA NO SUL DA BAHIA

Assaí Atacadista está com 274 vagas de emprego abertas para a futura inauguração de sua 1ª loja em Teixeira de Freitas, na Região Sul da Bahia. As oportunidades deste processo serão para compor o time da nova loja que será inaugurada na Av. São Paulo, no bairro Vila Caraípe, nos próximos meses, e são todas efetivas, abrangendo diferentes áreas. Entre alguns dos postos dos setores, que oferecem funções técnicas, operacionais e de liderança, estão:

– chefe de seção;

– fiscal de prevenção de perdas;

– repositor de mercadorias;

– operador de caixa;

– auxiliar de manutenção;

– operador de empilhadeira;

– auxiliar de cozinha;

– açougueiro;

– auxiliar de açougue;

– auxiliar de RH;

Além de funções que também incluem oportunidades para pessoas com deficiência.

Os interessados e as interessadas devem se cadastrar exclusivamente no site https:// expansaoassaiteixeiradefreitas .gupy.io/ até o dia 28 de fevereiro. Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. O processo seletivo será realizado de maneira híbrida, com etapas online e também presenciais.

A abertura da nova unidade é uma continuidade ao plano de expansão orgânica da marca, que mais que dobrou sua presença no território nacional nos últimos seis anos. Hoje, o Assaí está presente em todas as regiões brasileiras, em 23 Estados, mais o Distrito Federal. Atualmente, a Bahia é o terceiro estado com maior número de lojas da empresa, com um total de 18 unidades, das quais duas foram inauguradas em 2021 – sendo uma 2ª loja em Feira de Santana e outra em Barreiras. Para 2022, além desta nova unidade de Teixeira de Freitas, está confirmada a inauguração de uma nova unidade em Salvador também nos próximos meses.

Como medida de prevenção contra a Covid-19, o processo seletivo da rede foi adaptado com uma série de medidas para garantir a segurança dos colaboradores(as) e clientes da rede em todo o Brasil. O Assaí oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado. A rede possui, ainda, um plano estruturado de carreira e investe constantemente em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o país.