Assassinado em Itabuna o chefe do setor de Habilitação da Ciretran

Pablo Barreto, chefe do setor de Habilitação da CIRETRAN de Itabuna, foi assassinado no início da tarde desta segunda-feira, 22. Ele foi baleado, segundo testemunhas, por dois homens que passaram em uma moto.

O crime ocorreu no Jardim do Ó, um dos locais mais movimentados do centro de Itabuna. A exemplo dos assassinos, Pablo também estava de moto. Quanto ao motivo do crime, nada se sabe até agora.

Pablo Barreto, 32 anos de idade, era casado e tinha dois filhos. Estudante da Unime de Itabuna, ele graduou-se em Direito recentemente.