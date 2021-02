Assassinato de mototaxista expõe mais um capítulo da violência em Itabuna

Diante de familiares, amigos e colegas de trabalho, foi sepultado na tarde desta quarta-feira (10) o corpo do mototaxista Everaldo Sobral Silva, no Cemitério Campo Santo, em Itabuna. Aos 45 anos, ele foi assassinado com cinco tiros na noite de ontem, numa rua entre os bairros Califórnia e Nova Califórnia.

“Galego”, como era conhecido, trabalhava há oito anos num ponto entre as avenidas Amélia Amado e Juracy Magalhães e morava no Condomínio Jardim América, no Califórnia. Ele tinha feito compras e seguia para casa com as sacolas, quando foi abordado por assaltantes. Como houve uma suposta reação, o desfecho foi a sequência de disparos.

Em seguida, levaram a moto e tentaram fugir. Como não conseguiram seguir, correram e logo à frente roubaram outra motocicleta, uma Honda Biz. Junto ao veículo que seria roubado, as sacolas com as compras que o profissional levava, para dividir com a esposa e os dois filhos.

“Brincava com todos”

Um mototaxista que conheceu Everaldo contou ao Diário Bahia o quanto era querido por todos que com ele conviveram. “Ele era discreto e ao mesmo tempo extrovertido. Sem ser gaiato, sabe? Brincava com todo mundo. Tem um colega nosso que era parecido com ele e muitos achavam que era irmão gêmeo”, relatou.

O rapaz revelou, ainda, que foi levar um passageiro próximo à rua da Palmeira, no Califórnia, onde o crime aconteceu. Mas decidiu voltar pelo mesmo caminho que veio, porque parte daquela via estava muito escura. “Os bandidos estavam esperando alguém passar ali, pra assaltar. Foi um livramento”, acrescentou, num misto de alívio e tristeza por mais um colega querido que perdeu a vida para a tirania da violência.

Protesto após enterro

Após o enterro, ocorrido por volta de 16 horas, houve um buzinaço ente a avenida do Cinquentenário e o ponto onde Everaldo trabalhava. Centenas de mototaxistas legalizados protestaram contra o crime e pediram justiça. Vozes gritando sobre o nível de violência na cidade, que registrou sete assaltos em 12 dias.

“Foi uma das vezes que a categoria esteve mais presente. Sentiu a perda, porque o colega não tava curtindo, não tava passeando, tava trabalhando, encerrando um dia de trabalho. Todos se viram na situação dele”, afirmou, consternado, o colega, que está na mesma atividade há cerca de dez anos.

O presidente da Cooperativa de Mototaxistas, Sanderson Girard, também presente à manifestação, reiterou a importância de medidas serem adotadas para garantir mais segurança aos profissionais, que seguem vítimas de recorrentes assaltos.