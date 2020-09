Assassinato e aglomeração marcam domingo em Ilhéus

O assassinato de um homem na noite de ontem (20), em plena “passarela do álcool”, no bairro Pontal, em Ilhéus, levantou duas questões cruciais: a segurança de quem frequenta o local e o quanto oferecem risco as aglomerações apesar da pandemia.

Moradores têm percebido que é alta a quantidade de pessoas concentradas num mesmo espaço e neste final de semana não foi diferente. Apesar de bares manterem distância entre as mesas, muitas pessoas não respeitam qualquer distanciamento. Um cenário que as autoridades de saúde apontam como ideal para a propagação do coronavírus.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Mozart Aragão, é inviável a fiscalização em alguns locais da cidade, exatamente por conta do tráfico. “Nós precisamos que o policiamento seja intensificado nesses locais”, afirmou ele, que anunciou medidas a serem tomadas após reunião hoje com os donos de bares e mediação da Polícia Militar.

Entre as providências previstas, retirada de mesas do meio da rua e não permissão de estacionamento de veículos. Tais medidas deverão ser fiscalizadas pela Sutran (Superintendência de Trânsito).

O crime

O assassinato acima relatado ocorreu por volta das 23 horas e teve como vítima Renato Erudínio Suzart Neto, de 36 anos. A hipótese é que o crime tenha ligação com a disputa de facções criminosas, porque ele tinha passagens exatamente e já respondeu a processo por tráfico de drogas.

Ele estava próximo a um bar em companhia da esposa, quando chegaram dois homens encapuzados e atirando. A perícia constatou que três disparos atingiram o homem, que morreu ali mesmo.