Assassinato e suicídio encerram história de casal em Itabuna

Terminou com sangue, nesta segunda-feira (23), a história de Márcia Luiza Melgaço Santos, de 40 anos, e José Francisco dos Santos, de 49. Segundo a polícia, o ex-marido matou a mulher no início da tarde, na zona rural de Itabuna. Acionados por populares, agentes chegaram à localidade conhecida como Ribeirão dos Cachorros, no bairro Santa Clara, aproximadamente às 14 horas, e naquela estrada encontraram o corpo da vítima.

Supostamente logo após matar a ex, ele veio para casa, no bairro Sarinha, onde foi encontrado morto. A perícia constatou que cometeu suicídio O carro, parado em frente à casa onde morava, ainda tinha marcas de sangue. O desfecho chocou a vizinhança, que considerava o homem tranquilo.

Vizinhos comprovaram que o casal estava separado e tinha dois filhos. Como em tantos feminicídios, o mesmo desfecho: por não aceitar a separação, ceifa a vida da mulher e, em seguida, a própria existência. Os corpos chegaram para necropsia no DPT (Departamento de Polícia Técnica) por volta de 16 horas.