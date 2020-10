Assassinato provoca tumulto no centro de Ilhéus

Quem transitou pelo Calçadão da Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, nesta terça-feira (06) levou um susto por volta das 13 horas. Um homem foi executado e uma mulher baleada, próximo a lojas e a uma agência bancária. Ela foi rapidamente socorrida e o corpo dele, levado para perícia.

Além do pavor imposto pela violência, mais uma aglomeração notada em plena pandemia do coronavírus. Muitos iam para a agência, outros para o comércio e visitantes conheciam a área tão procurada por turistas.

Até o isolamento da área pela Polícia Militar enfrentou certa dificuldade, dada a multidão no local. (Mais informações em seguida)

Atualizada às 17h15min

O homem assassinado foi identificado como Rodrigo José Santos da Silva, conhecido como Foguinho, de 26 anos, morador do Alto da Legião.

Já a mulher, de prenome Patrícia e moradora do Teotônio Vilela, foi atingida nas costas e submetida a cirurgia no Hospital Regional Costa do Cacau, para retirada da bala. Embora consciente, ela respira com a ajuda de aparelhos.

De acordo com a polícia, o crime tem ligação com a disputa entre facções dos Altos do Coqueiro e Legião.

Atualizada às 23h20min

No mesmo local, uma segunda mulher foi atingida no braço e igualmente conduzida ao hospital.