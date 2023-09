Assinado o contrato que garante crédito de R$ 115 milhões para Itabuna

Prefeitura de Itabuna assinou, na sexta-feira (08), um contrato de R$ 115 milhões junto ao Banco do Brasil para obras de infraestrutura no município. A operação de crédito possibilita a disponibilidade de recursos financeiros necessários para o financiamento e a execução de projetos de desenvolvimento urbano que estão sendo realizados pela atual gestão municipal.

No mês passado, a Secretaria de Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda avalizou a operação com garantia da União, demonstrando a austeridade das contas públicas, a responsabilidade fiscal e a capacidade financeira do município para a contratação de empréstimos, possibilitando a captação de recursos com instituições financeiras nacionais e internacionais.

“Batalhamos durante vários meses, entre etapas técnicas e idas a Brasília, mas agora vamos transformar ainda mais a nossa cidade, fruto do empenho e planejamento da nossa gestão. Essa é uma vitória do povo de Itabuna, que há mais de 40 anos espera por essas intervenções em diversas localidades do município”, ressalta o prefeito Augusto Castro.

Os recursos provenientes desta operação de crédito levarão urbanização para várias localidades, com drenagem e pavimentação em asfalto CBUQ, promovendo transformações estruturais em várias comunidades, além de obras de Mobilidade Urbana, Esporte e Lazer, bem como iluminação pública.

Uma coletiva de imprensa será realizada para o detalhamento das obras que serão executadas através desta operação.