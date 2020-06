Assistência Social: Conselho aprova plano para quase R$ 2,3 milhões contra Covid-19

A aplicação de recursos extraordinários do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) em ações contra a Covid-19 foi aprovada ontem (04), durante reunião virtual do Conselho Municipal desse setor em Itabuna. Trata-se de recursos da ordem de R$ 2.294.134,00 (referentes às Portarias nº 369 de 29/04/2020, no valor de R$ 1.740.134,00 e a nº 378 de 07/05/2020, de R$ 554.000,00). Vale esclarecer que a verba só vem após a devida aprovação do Conselho – braço do controle social diante do dinheiro público.

Nos planos construídos tiveram destaque a aquisição de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), gêneros alimentícios, cabines de desinfecção e outros itens necessários ao funcionamento dos órgãos geridos pela Secretaria de Assistência Social, bem como das instituições da Sociedade Civil que atendem a populações específicas no município.

Pela divulgação de programas

Para a Conselheira Suse Mayre Moreira Azevedo, presidente licenciada e representante do GAPA-Itabuna naquele Conselho, foi uma reunião muito produtiva. “A gestão municipal e a sociedade civil, representada pelas instituições inscritas no conselho, tiveram a oportunidade de pensarem juntas na melhor forma de beneficiar a população e as instituições”, avaliou.

Ela ressaltou que os integrantes do conselho pediram à gestão transparência nas ações, além de “maior divulgação dos programas sociais disponíveis para que a população tenha amplo conhecimento da utilização dos recursos”.