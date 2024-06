Associação celebra Dia Nacional do Catador e Catadora de Material Reciclável

O Dia Nacional do Catador e Catadora de Material Reciclável, que também é uma homenagem ao ativista de direitos humanos Luiz Dionisio dos Santos Netto, foi celebrado pela Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Itabuna-AACRRI. Os catadores participaram de um café da manhã organizado pela AACRRI, CVR Costa do Cacau e Defensoria Pública do Estado da Bahia, através do Programa Mãos que Reciclam.

O evento contou com as presenças do secretário de Governo do município de Itabuna e Coordenador do Projeto Recicla Itabuna, Rosivaldo Pinheiro, a Defensora Pública Aline Müller, a assistente social da DPE Andrea Pires dos Reis, a coordenadora socioambiental da CVR Angélica Tomassini, o superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo na Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes da Bahia (SETRE), Wenceslau Junior, e a coordenadora do Comitê de Sustentabilidade Mulheres do Brasil Bruna Návila.

Todos os presentes fizeram questão de ressaltar o trabalho desenvolvido pela AACRRI, que além de atuar na coleta seletiva e contribuir com a conservação ambiente, gera emprego e renda para as famílias que atuam na Central de Triagem no bairro Lomanto, que vem passando por um processo de reconstrução após um incêndio no início do ano.

“O Brasil possui quase um milhão de catadores e catadoras que trabalham para dar destinação apropriada aos resíduos, colaborando diretamente na preservação do meio ambiente e, por isso, eles merecem todas as homenagens”, destacou Andréa Reis. A dra. Aline Muller ressaltou “a ação dos catadores que se reflete diretamente na qualidade de vida da população e num trabalho digno com a coleta seletiva”.

CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E QUALIDADE DE VIDA

O secretário Rosivaldo Pinheiro lembrou que com o fim do lixão e o armazenamento correto de resíduos na CVR, “a Prefeitura garantiu a capacitação e a organização dos agentes ambientais através da AACRRI, que se tornou um modelo de associação de reciclagem reconhecido nacionalmente”. Já

Wenceslau Júnior citou o apoio do Governo do Estado, que foi reforçado após o incêndio, “com a doação de maquinário, equipamentos de proteção e cestas básicas para as famílias de catadores, numa ação que vem sendo valorizada e que tem o reconhecimento da comunidade”.

“Não é apenas coincidência que o Dia Nacional dos Catadores seja celebrado na mesma data da Semana do Meio Ambiente, porque os catadores tem um papel fundamental na conservação da natureza e na mobilização de todos por uma vida saudável”, disse Angélica Tomassini.

A presidente da AACRRI, Carissa Araújo Santos afirmou que “a gente fica muito feliz pelo reconhecimento dos nossos parceiros. Sentimos muito orgulho do trabalho que realizamos no município”.

Cerca de 50 famílias de catadores atuam na Central de Triagem, reciclando materiais como vidro, papel, papelão, metais e plástico, gerando uma média mensal de 1.500,00 reais para cada trabalhador. Para incentivar a reciclagem entre a população, foram instalados dez ecopontos no centro e nos bairros da cidade, além de um veículo cedido pela Biosanear que faz a coleta em empresas e condomínios residenciais.