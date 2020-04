Associação Comercial apresenta solução tecnológica para as empresas no momento de crise

Por Nancy Macedo

A Associação Comercial e Empresarial de Itabuna – ACI segue, neste momento de distanciamento social, contribuindo remotamente para o desenvolvimento do comércio, através da realização de lives. Nesta segunda-feira, 30, o presidente da ACI, Sérgio Velanes, conversou com o professor da UniFTC Itabuna, Fabrício Costa Santana, sobre a tecnologia na saúde das empresas e das pessoas.

Fabrício destacou a importância de as empresas investirem em tecnologia para que possam ampliar e gerir os seus negócios. “Para as empresas que já possuíam tecnologia foi mais fácil e mais rápida a adequação e implantação do Home Office. Para outras empresas o processo tem sido gradual”, pontuou.

A mudança no estilo de trabalho com a implantação do sistema Home Office dificulta o acompanhamento e a produtividade do trabalhador, de acordo com Fabrício. No entanto, é possível as empresas utilizarem aplicativos e ferramentas para uma melhor gestão nesse momento de distanciamento social.

“Existem ferramentas, muitas delas sem custo, que ajudam a acompanhar e gerir a rotina do trabalhador; entre elas, estão: Slack (comunicador instantâneo que substitui o WhatsApp com possibilidade de atrelar tarefas); Skype (para realizar conferência com até 20 pessoas, na versão gratuita); Hangouts Meet Google (para conferência e reuniões); e Trello (para distribuir as tarefas e acompanhar o desenvolvimento)”, informou Fabrício.

Tecnologia como aliada

O professor ainda apontou a importância de as empresas tentarem manter a rotina das atividades adotando a gestão como objetivo. Reunindo a equipe em vídeo e delegando tarefas no início da manhã, por exemplo, com prazo para execução e pessoa responsável para realizar e entregar no tempo solicitado.

Fabrício também informou que é possível aprender a utilizar todas essas ferramentas em curto prazo através de cursos online. “O YouTube tem vídeos educativos e com uma linguagem de fácil compreensão. Existe também o Udemy, que tem cursos em diversas áreas com valores bem acessíveis. É muito importante o empresário também usar esse tempo para aprender mais sobre tecnologia”, disse.

Para as empresas que estão iniciando no e-commerce, a indicação foi a utilização das mídias sociais: Instagram, WhatsApp e MarketingUp nas versões empresariais. Esta última, lembrou o professor, é gratuita e permite desde a exposição dos produtos, vendas e até a emissão de Nota Fiscal, para quem precisar, no ambiente online.

Por fim, o professor Fabrício sugeriu que os empresários busquem profissionais capacitados para prover soluções tecnológicas para os problemas e utilizem também nesse momento ferramentas de armazenamento na nuvem como Dropbox, Google Drive e para transferência de arquivos o We Transfer.

Para Sérgio Velanes, a conversa foi esclarecedora e abriu um leque de possibilidades para os empresários. “Hoje nós temos todas essas ferramentas que possibilitam, de certa forma, continuarmos trabalhando. É hora de cooperar, unir e, juntos, encontrarmos soluções. E as soluções apresentadas são viáveis e úteis”, finalizou.