Associação Comercial de Itabuna dá posse a nova diretoria

A Associação Comercial e Empresarial de Itabuna (ACI) estará, a partir nesta segunda-feira (14), sob novo comando. Cumprindo todos os protocolos de segurança, tomarão posse os integrantes da Assembleia Geral, Diretoria e das Comissões de Contas, na Terceira Via Hall e com transmissão também no formato on-line. O empresário Mauro Ribeiro, eleito no dia 17 de maio, assume a presidência da entidade para o biênio 2021-2023, sucedendo o também empresário Luiz Sérgio Neto Velanes.

Presidente mais jovem na história da associação centenária de Itabuna, com 34 anos de idade, Mauro é atualmente sócio-diretor da rede de Lojas Buriti, com sede em Itabuna e filial em outras cidades da região. À frente da instituição, o presidente eleito espera fortalecer cada vez mais a ACI, através do diálogo com os empresários e defender os direitos da classe, buscando o apoio dos poderes constituídos do município.

Ao lado de Sérgio, Mauro já vem articulando reuniões estratégicas com o Poder Público Municipal, visando solucionar demandas urgentes do setor, a exemplo da necessidade de ordenamento do comércio informal nas principais vias do centro de Itabuna. “A ACI está a serviço das empresas, dos empresários e da população, para que juntos possamos desenvolver ainda mais toda essa cadeia produtiva que tem na nossa cidade”, declarou.

Entidade histórica

A ACI completa 113 anos de fundação nesta segunda-feira, dia 14 de junho. A história da entidade é marcada por lutas em defesa da classe empresarial e do município, e na atualidade permanece com o mesmo propósito, de agregar cada vez mais empresários engajados em contribuir para o desenvolvimento da cidade.