Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Itabuna recebe cestas básicas do programa Bahia sem Fome

A Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Itabuna – AACRRI, recebeu do Governo do Estado da Bahia, através do Programa Bahia sem Fome, 48 cestas básicas para distribuição entre os associados.

A AACRRI é responsável pela gestão do Centro de Triagem e Reciclagem implantada no bairro Lomanto pela Prefeitura de Itabuna e a CVR Costa do Cacau, integrando o projeto Recicla Itabuna.

A entrega de cestas básicas é resultado de um compromisso assumido no Encontro Estadual de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis do Fórum Estadual Lixo e Cidadania da Bahia realizado no início de maio, com a participação do presidente da AACRRI, Ricardo Ferreira dos Santos.

Todas as associações e cooperativas de Catadores de materiais recicláveis que participaram do encontro estão recebendo as cestas básicas, que em Itabuna foram entregues pela equipe do Corpo de Bombeiros.

“Nossa gratidão ao governador Jerônimo Rodrigues pelo respeito a nossa categoria e por cumprir o que prometeu, tenha a certeza que estes alimentos farão a diferença em nossas mesas”, afirma Ricardo Ferreira dos Santos.

O Programa Bahia sem Fome é o Programa Estadual de Combate à Fome do Governo do Estado da Bahia, e tem como principal meta promover a segurança alimentar e nutricional no Estado, garantindo às pessoas em situação de vulnerabilidade social acesso a alimentos em qualidade e quantidade necessárias à garantia do direito humano à alimentação e nutrição adequada e saudável, reduzindo os índices de insegurança alimentar grave no Estado da Bahia, com foco nas famílias extremamente pobres no campo e na cidade.