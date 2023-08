Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Itabuna participa de encontro estadual

A Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Itabuna – AACRRI, participou, em Salvador, do Encontro Estadual de Catadores e Catadoras em Salvador, representada pelo presidente Ricardo Ferreira dos Santos.

Durante o evento, que teve a participação do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, foram apresentadas as demandas de ações e políticas públicas voltadas para o fortalecimento e organização do trabalho de materiais recicláveis.

O encontro teve atividades de socialização entre a categoria, diálogos de cada realidade trazida de seus municípios e uma oficina com a temática: “Contextualização do cenário da cadeia produtiva da reciclagem na Bahia”.

Os catadores e catadoras também participaram de um café da manhã com o governador Jerônimo Rodrigues, que disse que “temos uma reparação a fazer com esses trabalhadores e estabelecemos no nosso programa de governo que daremos uma atenção aos que atuam na reciclagem”.

Jerônimo destacou ainda o Governo do Estado vai instituir o Comitê Intersetorial para Inclusão Social e Econômica dos catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis, além da regulamentação de um decreto que vai implementar um sistema de crédito para iniciativas de associações e cooperativas do setor”

De acordo com o presidente AACRRI “este evento foi de suma importância para nossa categoria, dando visibilidade a nós que um dia vivemos no lixão e hoje podemos trabalhar com dignidade”.

A AACRRI faz parte do projeto Recicla Itabuna, coordenado pela Prefeitura, que implantou uma Central de Triagem e Reciclagem com o apoio da CVR Costa do Cacau, empresa responsável pela coleta de resíduos sólidos, depositados num aterro sanitário que atende as diretrizes do Plano Nacional de Saneamento.

O encontro contou com as presenças da a professora e primeira dama Tatiana Veloso, do vice-governador Geraldo Júnior, do Senador Jaques Wagner, além de diversos Secretários e Secretárias do Estado, Mistério Público do Trabalho, Defensoria Pública do Estado e do Ministério Público do Estado da Bahia.

A organização foi do Fórum Estadual Lixo e Cidadania do Estado da Bahia (FLC/Ba) junto com o Movimento Nacional dos Catadores/as de Materiais Recicláveis da Bahia – (MNCR/Ba) e apoio do Centro de Arte e Meio Ambiente – CAMA, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e do Governo do Estado da Bahia.