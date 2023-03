Associação de Boxe Lutando pela Paz tem 1ª mulher no Campeonato Baiano

Várias conquistas e exemplos para incentivar os jovens a apostar no esporte como caminho saudável a seguir. É assim que a Associação de Boxe Lutando pela paz vem há mais de 12 anos formando atletas no bairro Pedro Jerônimo, em Itabuna. Agora, as representantes femininas da turma também vêm mostrando sua força.

A maior revelação é Camille Vitória Ferreira, de 19 anos. Ela estreou no Campeonato Baiano de Boxe, em Salvador, conquistando o segundo lugar. “Foi a primeira mulher a competir pela academia; os outros foram todos homens. Seguiremos intensificando os treinos para as disputas futuras e conquistarmos o primeiro lugar. Gratidão a todos os nossos parceiros, sem parceria não teremos como investir no futuro dos jovens”, afirma o treinador Gilmarques Sabino dos Santos, mais conhecido como Gil.

Aquele espaço tem entre os destaques Samuel Rosa dos Santos, que chegou ao vice-campeonato estadual em 2022 e também disputou o Campeonato Brasileiro de Boxe, no Paraná, em 2022. Em 2021, o adolescente venceu a disputa nacional na categoria dele.

A Associação de Boxe Lutando pela Paz, localizada na Travessa Santa Maria, nº 115, bairro Pedro Jerônimo, oferece aulas gratuitas para crianças a partir de 5 anos, adolescentes e adultos (até 21 anos), vindos de vários bairros de Itabuna. Mais informações e/ou formas de contribuir com a iniciativa podem ser obtidas pelo telefone (73) 98846-8347.