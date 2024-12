Associação de Catadores de Itabuna é contemplada no Projeto Novo Cataforte do Governo Federal

Dois projetos baianos voltados para a estruturação e o fortalecimento de Redes de Cooperativas de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis, foram aprovados no edital Novo Cataforte da Fundação Banco do Brasil (FBB) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Entre os projetos aprovados, está o da AACRRI – Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Itabuna

O projeto que inclui a ACRRI foi elaborado pelos técnicos Luis Carlos Rebouças, Otavio Leme, Reginaldo Lopes, Tiago Vilaronga e por integrantes da ONG CAMA – Centro de Arte e Meio Ambiente. A elaboração da proposta contou também com apoio do Programa Mãos que Reciclam, da Defensoria Pública do Estado da Bahia, projeto que apoia organizações de catadores do estado.

A AACRI teve o projeto aprovado entre os dois primeiros colocados na Região Nordeste. O edital é uma iniciativa da FBB e o BNDES em consonância com o Acordo de Cooperação Técnica assinado entre a Fundação BB, BNDES, Caixa Econômica Federal e o Governo Federal, por meio da Secretaria-Geral da Presidência da República, em prol de ações conjuntas para a inclusão socioeconômica dos catadores de materiais recicláveis.

O projeto classificado em primeiro lugar foi encabeçado pela Cooperativa de Catadores Agentes Ecológicos de Canabrava – CAEC, representando uma rede formada por 17 associações e cooperativas de catadores (as) de materiais recicláveis. Já o segundo lugar foi obtido pela Cooperativa de Catadores Recicla Conquista, que também representa uma rede, que envolve cerca de 14 associações e cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis, dentre elas a AACRRI.

Com a liberação dos recursos, as duas redes de cooperativas serão estruturadas com equipamentos como prensas enfardadeiras, balanças, trituradores de vidros, bombonas, caminhão, entre outros equipamentos. Estão previstas também ações de capacitação e assessoramento técnico, tudo visando fortalecer às redes e a reciclagem nos 15 territórios de identidade do estado da Bahia onde as organizações de catadores e catadoras integrantes estarão presentes.

Segundo Otávio Leme, consultor em projetos sociais, um dos responsáveis técnicos pela elaboração das propostas, “esse é um resultado das associações e cooperativas de materiais recicláveis que batalham há muitos anos para se estruturarem e prestarem esse importante serviço de utilidade pública e ambiental. É também resultado da cooperação técnica e institucional estabelecida pelos profissionais que apoiam esses grupos”.

“Acompanhar e orientar as organizações de catadores de materiais recicláveis e fazer parte deste projeto é motivo de orgulho. Afinal são nove das instituições que a Defensoria Pública acompanha. Nossa gratidão a AACRRI de Itabuna, Coolimpa de Ilhéus, Amareúna de Una, Reciclar’t de Jussari, AACI de Ipiaú, ACRES de Vitória da Conquista, Cataita e Itairó de Itapetinga e ACRB de Oliveira dos Brejinhos pela parceria e confiança”, ressalta Andréa Pires dos Reis, assistente social da Defensoria Pública do Estado.

A AACRRI, que integra o programa Recicla Itabuna, da prefeitura municipal, atua na coleta seletiva com cerca de 50 associados e mantém uma Central de Triagem no Bairro Lomanto, onde são produzidas 200 toneladas e comercializadas mais de 150 toneladas de material reciclável. Entre as empresas parceiras está a CVR Costa do Cacau, responsável pela destinação correta de resíduos sólidos no Sul da Bahia.