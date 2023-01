Associação de Catadores de Itacaré produz cem toneladas de recicláveis em cinco meses de funcionamento

A Associação dos Catadores Vitória de Itacaré – futura Cooperativa – conseguiu alcançar, hoje, uma marca histórica: a produção e venda de cem toneladas de material reciclável seco proveniente da Coleta Seletiva produzida no Centro de Triagem e Econegócios, após o fechamento do lixão, ocorrido em 25 de agosto de 2022, no município. “É um número expressivo, pois demonstra que estamos no caminho certo para consolidar a independência financeira da Associação e dar exemplo para a Bahia, o Brasil e o mundo”, diz o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio.

O presidente da Associação Vitória, José Emerson (Binho) lembrou também que a reciclagem “ainda está no início, pois o município produz, diariamente, nove toneladas de reciclável seco e nós já conseguimos processar uma tonelada por dia”. A Secretaria de Meio Ambiente – SEMA informa que a prioridade, agora, é a consolidação do Programa Lixão Nunca Mais no ano de 2023, através da continuidade dos projetos de Coleta Seletiva, Educação Ambiental, Comunicação Ambiental e Requalificação da área do extinto lixão. O Programa tem sido referência e modelo nacional para o fechamento dos lixões em todo o País.

A implantação do Centro de Triagem e Econegócios de Itacaré tem o apoio da CVR Costa do Cacau, única empresa do Sul da Bahia credenciada pelo Inema e Ibama para a destinação correta de resíduos, que atende as diretrizes do Plano Nacional de Saneamento.