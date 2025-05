Associação de Catadores de Recicláveis de Itabuna realiza palestra para universitários

Os alunos do 5º semestre do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFSB, promoveram na tarde de ontem, dia 21, uma palestra com integrantes da Associação dos Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Itabuna – AACRRI, quando tiveram a oportunidade de conhecer detalhes do projeto e sobre as experiências de vida de alguns dos agentes ambientais, que antes da criação da AACRRI, tiravam sua subsistência do antigo lixão do município.

Antecedendo a fala da presidente da AACRRI, Carissa Araújo, foi apresentado uma projeção em eslaides, montada pelos alunos, mostrando a história da associação, desde o antigo lixão até a implantação da coleta seletiva e a Central de Triagem, o que emocionou a todos e levou as lagrimas a presidente da AACRRI.

“Ao rever essas imagens passou um filme em minha cabeça. Vivi no lixão junto com meu irmão, ajudando a minha mãe dos 13 aos 28 anos. Deixamos o lixão para trabalhar na associação”, disse Carissa Araújo.

Ela lembrou do início do processo que extinguiu o lixão, quando a Prefeitura de Itabuna contratou o aterro sanitário certificado da CVR Costa do Cacau para onde passou a destinar os resíduos da cidade.

“Com o fim do lixão, as cerca de 160 pessoas que trabalhavam em situação degradante, os que hoje são conhecidos como invisíveis, recebeu assistência do município e da CVR, como distribuição de cestas básicas e pagamentos do auxílio aluguel e o bolsa renda. Além disso, o mais importante, os cursos de capacitação que possibilitaram nos preparar e com o apoio da Defensoria Pública, implanta a nossa associação”, recordou.

Ainda segundo Carissa Araújo, hoje o desafio é conseguir um galpão próprio e com maior dimensão maior que o atual. “O galpão que atualmente abriga nossa Central de Triagem está pequeno, estamos empenhados em conseguir um espaço maior que seja da própria associação. Os desafios são grandes, mas a força de vontade de vencer, são maiores”, assegurou a presidente da AACRRI.

O evento foi promovido pelas alunas Catarina Campos, Maria Martha Rodrigues, Indira Santana, Milena Santana e Sarah Silva, dentro da disciplina Oficina de Projetos e Intervenção nas Comunidades e Cidades, ministrada pelo professor Anderson Magalhães. Acompanharam a presidente da AACRRI, a secretária da associação, Luísa Nascimento e a assistente social da Defensoria Pública, Andréia Pires.