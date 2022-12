Associação dos Agentes Ambientais e Catadores de Recicláveis de Itabuna participa da Expocatadores

A Associação dos Agentes Ambientais e Catadores de Recicláveis (AACRI) de Itabuna e a Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) marcaram presença na Expocatadores 2022, realizada em São Paulo. O evento, o maior do gênero na América Latina, reuniu cerca de três mil catadores e catadoras e especialistas em resíduos sólidos de 26 estados brasileiros e do exterior.

O objetivo foi promover a valorização profissional de catadores e catadores e fomentar avanços na cadeia produtiva de recicláveis de forma sustentável e inclusiva. Representaram Itabuna na Expocatadores Daniele dos Santos Pereira, vice-presidente da AACRRI e Andréa Pires dos Reis, assistente social da Defensoria Pública da Bahia/Itabuna. A participação no evento em SP teve o apoio da CVR Costa do Cacau, única empresa do Sul da Bahia credenciada para o armazenamento de resíduos, que atende todas as diretrizes do Plano Nacional de Saneamento.

Foram realizadas diversas atividades com temas ligados à reciclagem, educação ambiental, logística reversa, coleta seletiva solidária, economia circular inclusiva e cooperativismo solidário. Durante o evento Daniele dos Santos Pereira falou sobre a mudança do antigo lixão para uma Central de Triagem, através de um contrato com a Prefeitura de Itabuna e a parceria com a Defensoria Pública da Bahia/Itabuna através do Programa Mãos que Reciclam, Ministério Público do Trabalho (MPT),Conselho Municipal do Meio Ambiente (COMAM), CVR Costa do Cacau e o Cesol Litoral Sul.

Daniele relatou que no início houveram algumas dificuldades para se adaptarem a nova realidade quanto a organização, mas hoje é perceptível a melhoria das condições de trabalho “Saímos do lixo ao luxo. A renda está melhorando com as parcerias e os com grandes geradores, lojistas e em especial ao grupo Boticário, que também abraçou o projeto”. Atualmente, a AACRRI realiza renda de reciclados para a Bahia e Minas Gerais.

PRÊMIO INNOVARE E VIDA DIGNA

Andrea Pires dos Reis apresentou o programa Mãos que Reciclam, da Defensoria Pública da Bahia, que recentemente, através das defensoras públicas estaduais Kaliany Gonzaga e Aline Muller recebeu o Prêmio Innovare, na categoria Defensoria Pública.

Por meio do programa, a Defensoria desenvolve ações para garantir acesso dos catadores à condição digna e saudável de trabalho, para que sejam reconhecidos pela comunidade, setor produtivo e pelo Poder Público como agentes ambientais, além de buscar parcerias e recursos através de projetos sociais.

Através do diálogo com catadores e catadoras da AACRRI, são definidas suas necessidades e traçadas metas para que o projeto atinja seu objetivo de gerar renda para que todos tenham uma vida digna.

A Expocatadores 2022 foi encerrada com um encontro com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, em que foi solicitada a criação de uma secretaria especial no Ministério do Meio Ambiente para o fortalecimento das cooperativas e associações de catadores.

“Nunca imaginei que eu poderia um dia sair do lixão, hoje sou vice presidente da AACRRI, falei para os meus irmãos catadores num evento que vieram pessoas até da América Latina, e aprendi muito com cada um deles e ainda pude participar de um encontro com Lula. Sou muita grata a todas as instituições que vem nos apoiando”, finalizou Daniele.