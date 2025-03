Associação dos Catadores de Itabuna celebra Dia Internacional da Mulher

O Dia Internacional da Mulher foi celebrado pela Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Itabuna – AACRRI com um evento especial que reuniu associadas e catadoras avulsas, numa programação marcada pela alegria, reflexão e empoderamento.

O encontro foi realizado no auditório do Espaço Revendedora da Boticário Itabuna, e incluiu dinâmicas interativas, danças e distribuição de presentes. A abertura do evento foi marcada por uma calorosa recepção, onde as participantes foram convidadas a se conhecerem melhor através de dinâmicas de grupo. Essas atividades promoveram a troca de experiências e a construção de laços entre as mulheres presentes. Foi um momento de celebração da força feminina e da solidariedade que as une.

Em seguida, as participantes foram surpreendidas por uma apresentação de dança que trouxe energia e alegria ao ambiente. Um dançarino vestido com trajes vibrantes, encantou a todas com suas coreografias, celebrando a diversidade e a beleza das mulheres. A dança não apenas animou o evento, mas também simbolizou a liberdade e a expressão que cada mulher carrega dentro de si.

Durante o evento, também houve a distribuição de presentes especiais fornecido pela O Boticário de Itabuna como forma de reconhecimento e valorização de cada mulher presente. Finalizando as atividades, um coffee break oferecido pela CVR Costa do Cacau proporcionou um momento de descontração e confraternização.

“Nossa gratidão a Defensoria Pública do Estado da Bahia, através do Programa Mãos que Reciclam, a CVR Costa do Cacau e o Boticário de Itabuna que tornaram este dia especial e memorável”, disse a presidente da AACRRI, Carissa Araújo. A assistente social da DPE, Andréa Pires dos Reis, destacou que “valorizar as catadoras é reconhecer o papel importante da mulher no processo de reciclagem e da conservação ambiental”.