Associação Itabunense de Artesãos anuncia programação de aniversário

Na próxima segunda-feira (22), a Associação Itabunense de Artesãos (Aiart) completa 33 anos de fundação. Para celebrar este momento, ao longo da semana haverá uma feira de artesanato além de apresentações culturais em frente ao Shopping do Artesanato, situado no Calçadão da rua Ruy Barbosa, 171, em Itabuna.

Na quinta-feira (25) e sexta-feira (26) o público poderá visitar a feira do artesanato, das 9 às 16h, no Calçadão. No dia seguinte (27), das 9 às 13h, haverá uma série de apresentações culturais em homenagem à associação e sua história de transformação social em Itabuna.

Apoio e venda

A iniciativa conta com o apoio do Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Litoral Sul, que atende empreendimentos como a Aiart e fornece apoio como formações e acompanhamento socioprodutivo com vistas ao aprimoramento dos produtos e a inserção dos grupos em espaços de comercialização como feiras, lojas e pontos de vendas, a exemplo do stand do Cesol no Shopping Jequitibá, em Itabuna.

“Sem dúvida alguma será um momento festivo e de muita alegria para todos nós. A Aiart é um empreendimento integrado majoritariamente por mulheres que vem se desenvolvendo ao longo dos anos e gerando renda para mães de família e donas de casa. Nós, do Cesol, temos orgulho em atuar lado a lado com a associação e comemoramos junto! São 33 anos de lutas e vitórias. Parabéns à Aiart! Convidamos a todos e todas para acompanharem a programação”, conclui o coordenador geral no Cesol Litoral Sul, Thiago Fernandes. (Fonte: Ascom Cesol Litoral Sul)