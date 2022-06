Atacante do Bahia busca encerrar jejum de gols em partida contra Athletico-PR

O primeiro semestre deste ano não foi dos melhores para o Tricolor de Aço. Até aqui, o Bahia foi eliminado do Campeonato Baiano ainda na primeira fase, sendo que ele ocorreu na Copa do Nordeste, onde nos últimos anos o time tem conseguido ao menos um desempenho regular. E em um momento tão ruim, os torcedores da equipe encontraram no atacante colombiano Hugo Rodallega a esperança de dias melhores. No entanto, até mesmo ele, que terminou o torneio regional como artilheiro ao balançar as redes oito vezes, não tem vivido um bom momento.

Rodallega é o artilheiro do Bahia na temporada, já que anotou 12 tentos ao longo dos 18 jogos que disputou — contudo, o futebolista não tem conseguido apresentar um bom desempenho neste primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. A má fase teve início logo na primeira rodada da competição, quando o Tricolor de Aço enfrentou o Cruzeiro e o atacante precisou sair de caso, já que se lesionou durante o jogo. Após isso, ele passou oito jogos fora tratando da lesão, e após se recuperar, participou de quatro partidas, onde não balançou as redes. Com isso, o artilheiro já soma 443 minutos sem marcar um gol pelo time.

Segundo maior jejum

Esse é o segundo maior jejum do colombiano desde que ele desembarcou em Salvador. No ano passado, ele ficou 11 partidas sem balançar as redes, ou seja, 518 minutos sem marcar um gol. Contudo, na época ele era reserva de Gilberto, que era o principal jogador de ataque da equipe. Além disso, o Bahia ainda estava na Série A, nível que é um pouco superior ao da segundona.

Apesar da má fase do atacante, o técnico Guto Ferreira afirma que ainda não está preocupado com o desempenho do jogador, já que faz pouco tempo que o atleta foi liberado pelo departamento médico e ele enfrentou uma sequência longa de partidas, não tendo tempo para se recuperar. “Eu sabia que no primeiro momento da volta dele ele teria dificuldade. Pelo tempo que ficou parado ele perdeu ritmo. Ele voltou com sequência de jogos e só agora ele vai ter tempo de recuperar. A tendência é que na próxima partida ele esteja um pouco melhor. Quando tiver semana livre o jogo dele vai melhorar”, disse o treinador do tricolor.

O Bahia teve praticamente uma semana livre para treinamentos, e a expectativa é de que a equipe esteja preparada para enfrentar o Athletico-PR na quarta-feira (22), em jogo válido pela Copa do Brasil. Como o confronto será na Fonte Nova, o tricolor terá a torcida ao seu lado, apoiando-o. Sendo que os torcedores do time ainda têm a oportunidade de palpitar nessa partida, ou nos jogos da equipe na Série B, no site de apostas que paga na hora, onde o palpiteiro retira os seus ganhos quando quiser e também tem acesso a um atrativo bônus de boas-vindas, que lhe garante um bom incremento para maximizar seus pitacos no evento esportivo da sua escolha.

De acordo com as declarações de Guto Ferreira, provavelmente Hugo Rodallega será o atacante titular do Bahia contra o Athletico. Com isso, o colombiano recebe mais uma chance de balançar as redes e ajudar a equipe a avançar na competição nacional.

Marcação sob pressão

Nos últimos dias, alguns detalhes do treinamento do Bahia foram revelados. Ao que tudo indica, o Tricolor de Aço deve implementar uma marcação sob pressão e sempre que possível, sair da defesa tocando a bola. Pelo menos foi isso que se pode observar no treinamento tático realizado por Guto Ferreira, que também colocou alguns futebolistas para treinar finalizações a gol.