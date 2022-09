Atleta ilheense do surf adaptado conquista 3º lugar no Campeonato Brasileiro em Pernambuco

O esportista ilheense, Dijackson Santos, conhecido como Gato de Botas, alcançou o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de Surf Adaptado, realizado na Praia de Maracaípe (Ipojuca), litoral Sul de Pernambuco, no último domingo (19). A competição funcionou como seletiva para o mundial da modalidade, que acontecerá na Califórnia, no próximo mês de dezembro. Outro baiano, Lucas Cruz, de Salvador, ficou na segunda colocação do campeonato. Seis atletas conseguiram vagas para representar o Brasil nos Estados Unidos.

O treinador de Dijackson, Gabriel Macedo, membro da Confederação Baiana de Surf e presidente do Grupo de Amigos da (GAP), diz que o atleta de 27 anos é um prodígio na categoria dele. “Ele surfa desde os 10 anos, quando deu os primeiros passos no esporte. Morador e frequentador da praia do norte em Ilhéus, vem mostrando um talento além do normal. Apesar das suas limitações físicas, começou a competir normalmente nas categorias de base do circuito ilheense de surf, pois não existia a categoria para adaptados”, relata.

O treinador ressalta também que com a inclusão do surf nas Olimpíadas é certo que a modalidade do esporte entre nas Paraolimpíadas em 2028. “Por muito pouco, Dijackson não conseguiu a vaga para representar o Brasil no mundial da Califórnia. A meta dele é buscar uma vaga para as Paraolimpíadas e ser o próximo campeão brasileiro em 2023”.