Atleta integrante da Guarda Civil Municipal de Itabuna foi convocado para Seleção Brasileira de Handebol Master

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itabuna está vivenciando um momento muito especial ao lado do Subcoordenador do Grupamento Ambiental (GOPA), o atleta GCM Ascendino Montenegro, que foi convocado para integrar a Seleção Brasileira de Handebol Master. A equipe disputará a Copa América, marcada para o período de 02 a 05 de novembro, em Salvador.

Atleta do Handebol há mais de 30 anos, o GCM Ascendino está sendo convocado após participar da seletiva que aconteceu durante o Campeonato Brasil Master CUP, realizada em Natal, no Rio Grande do Norte, no período de 07 a 10 de setembro último.

Ascendino, que ao longo de sua carreira como atleta do Handebol já integrou por vários anos a seleção itabunense da categoria, acumula mais de 200 títulos conquistados a nível regional, estadual, interestadual e nacional. Atualmente, o itabunense atua nas equipes Boca de Álcool (SE), Ressaca de Itajuípe (BA) e Aliança do Rio Grande do Norte.

“É muito gratificante poder conciliar o handebol com meu trabalho na Guarda Civil Municipal, ainda mais tendo total apoio do comandante da corporação, o GCM Inácio Pereira, a quem só tenho que agradecer”, afirmou o atleta. Para disputar a Copa América, que terá a participação de 8 países na capital do Estado, apenas dois atletas baianos foram convocados para integrar a Seleção de Handebol Master do Brasil, sendo um deles do interior.