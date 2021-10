Atletas baianos conquistam 16 medalhas no Campeonato Brasileiro de Canoagem 

Canoístas baianos brilharam em mais um campeonato brasileiro da modalidade, que aconteceu neste final de semana, em Brasília-DF. Ao todo, foram 16 medalhas conquistadas pela delegação baiana, sendo sete de ouro, seis pratas e três bronzes, em nove categorias.

Dentre os atletas que medalharam, 10 são alunos do projeto social Remando no Litoral Sul, que competiram nas categorias: K1 Menor, K2 cadete, Mini K1 Infantil, C1 menor e C1 Junior, todos no masculino.

Nas categorias C1 Menor e C1 Sênior masculino, o pódio foi exclusivamente baiano, com Lucas Espírito (ouro), Tailon Nascimento (prata) e Weverson Santos (bronze), pela categoria Menor, e Edivan Francisco (ouro), Helton Silva (prata) e Lucas Queiroz (bronze), na categoria Sênior. Teve dobradinha baiana também nas provas K1 Menor, Mini K1 Infantil e C1 Junior, todos os atletas ocupando primeiro e segundo lugares, no masculino.

Tanto o transporte da delegação para a capital federal quanto o projeto social Remando no Litoral Sul têm investimento da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). O projeto social oferece aulas de iniciação esportiva a um total de 360 alunos de baixa renda, de ambos os sexos, na faixa etária de 08 a 18 anos, em núcleos implantados nos municípios de Itacaré, Maraú , Ubaitaba e Ubatã.

Pesar – Todas as medalhas conquistadas foram de provas realizadas no sábado (23), primeiro dia de competição. As provas marcadas para o domingo, último dia do campeonato, foram canceladas, em virtude do falecimento, por um mal súbito, ocorrido às 8h, do atleta master Gilmar Dietrich, 66 anos, competidor que representava o estado de Curitiba (PR) na prova de caiaque.