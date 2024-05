Atletas mirins das escolinhas de futebol de Itabuna ganham uniformes oficiais da Seleção Brasileira

Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, está distribuindo uniformes oficiais da Seleção Brasileira entre os alunos das escolinhas de futebol da cidade. O material foi disponibilizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), através do presidente Ednaldo Rodrigues atendendo a um pedido do ex-jogador, ex-prefeito de Itajuípe e primeiro suplente de deputado estadual Marcone Amaral (PSD).

Na tarde de terça-feira, dia 7, o secretário de Esportes e Lazer, José Alcântara Pellegrini, realizou a entrega dos uniformes para os garotos da Escolinha América Júnior durante treinamento na Areninha Juca Alfaiate, na Avenida Fernando Cordier, próximo a ponte de acesso ao São Caetano.

De acordo com o secretário, todas as escolinhas de futebol da cidade serão contempladas com os uniformes da Seleção do Brasil. “O material que recebemos é tamanho infantil e, para motivar a meninada que treina nas escolinhas, estamos distribuindo esses uniformes que chegaram pelas mãos do companheiro Marcone Amaral, uma referência como atleta e gestor público”, disse Pellegrini.

Para Artur Neto, coordenador e treinador da Escolinha América Júnior, que treina garotos da comunidade do Mangabinha, que conta com cerca de 80 crianças, tudo que vem em prol das escolinhas é bem-vindo.

“Esses uniformes vão motivar bastante essa garotada. Reconheço o trabalho da Secretaria de Esportes e Lazer. Um exemplo é essa praça esportiva na beira-rio. As areninhas que foram implantadas na cidade são fundamentais para desenvolver atividade de futebol com os meninos”, afirmou o treinador do América Júnior, Artur Neto.

Os uniformes oficiais são completos e contam com a camisa “Canarinho”, calções azuis e meiões branco, com lista verde. Além do secretário Alcântara Pellegrini, participou da distribuição do material o diretor de Planejamento da Secretaria de Esportes e Lazer, Gabriel Silva.