Atlético de Alagoinhas é bicampeão baiano

Neste domingo, 10, pelo segundo ano seguido, o Atlético de Alagoinhas ganhou o Campeonato Baiano. A decisão foi com a Jacuípense, que levou 2 a 0, gols de Tiaguinho e Paulinho. A conquista de um bicampeonato por um time do interior é fato inédito no futebol do nosso estado.

Este foi, também, o jogo de despedida de dois jogadores do Atlético: Dionísio e Muller, que se apresentam nesta segunda-feira ao Vitória. Vão disputar a série C do Brasileirão pelo rubro-negro baiano. Claro que vão fazer falta ao time de Alagoinhas nos jogos da Copa do Brasil e da Série D do Brasileirão.

Sem Bahia e Vitória, os grandes do futebol baiano, a decisão entre Atlético e Jacuípense foi em dois jogos. No primeiro, quarta-feira passada, houve empate. Hoje, porém, o time de Alagoinhas mostrou superioridade e levantou a taça com méritos.

FICHA TÉCNICA



Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Daniella Coutinho Pinto (ambos da BA)

Jacuipense: Mota; Railan, Matheus Cabral, Renato e Evandro (Radar); Willian Kaefer, Flávio (Jeferson) e Eudair (Newton); Ruan Levine (Henrique), Robinho e Jeam (Isaías). Técnico: Rodrigo Chagas.

Atlético de Alagoinhas: Fábio Lima; Paulinho, Iran, Bremer e Matheus Leal; Leandro Sobral (Jeferson), Lucas Alisson e Dionísio (Emerson); Jerry, Thiaguinho (Allef) e Miller (Lídio). Técnico: Agnaldo Liz.