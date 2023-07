Ato de desagravo reúne advogados em Uruçuca

De acordo com dirigentes da OAB, o prefeito de Uruçuca, Moacyr Leite Junior, depois de atacar dois advogados no exercício da profissão, tentou calar a classe e impedir a realização de um ato de desagravo na manhã de quinta-feira (20). Marcado para as 9 horas, o ato reuniu representantes da advocacia da região, conselheiros e membros da diretoria da entidade da Bahia.

O prefeito conseguiu na Justiça suspendendo o ato, mas a liminar foi revogada às 2h39 da madrugada, após atuação da Procuradoria Nacional de Prerrogativas junto com membros da Comissão de Prerrogativas da OAB da Bahia. A decisão apontou “fragilidade” na tese apresentada na liminar do prefeito.

O ato de desagravo foi realizado em favor dos advogados Ariovaldo Barbosa e Edmilton Carneiro Almeida, que alegam ter suas reputações desabonadas e depreciadas pelo prefeito. O evento reuniu um número expressivo de advogados e foi acompanhado também pelos cidadãos de Uruçuca.