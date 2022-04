Ato fora Bolsonaro ocupa avenida em Itabuna

Com bandeiras, faixas e gritos de protesto, manifestantes ocupam a Praça Adami, em Itabuna, num ato com o tema “Fora Bolsonaro”.

Entre as críticas mais veementes, a forma como o presidente conduziu o enfrentamento à pandemia (na contramão do restante do mundo); instabilidade que desembocou em inflação; o desemprego; a maneira como transcorreu a política ambiental nos últimos anos e os escândalos de corrupção que vão de encontro ao mote apregoado pelo então candidato, que hoje deseja a reeleição.

O ato, num ponto tradicional da cidade, marca o clima de pré-campanha política. Bem a cara de Itabuna, sempre tão ativa em debates político-partidário.