Ato político em favor da pré-candidatura de Adélia Pinheiro

O anúncio da pré-candidatura da professora universitária e atual secretária estadual da Educação Adélia Pinheiro à Prefeitura de Ilhéus mobilizou diversos segmentos da comunidade local ontem (domingo, 19), durante todo o dia. Artistas, lideranças políticas estaduais e regionais, indígenas, profissionais da educação, representantes de partidos políticos, da agricultura familiar e do esporte amador, colegas da UESC, empresários e diversos outros segmentos importantes da cidade ofereceram uma feijoada, na sede da APCEF, para mais de 200 lideranças, com o objetivo de demostrar irrestrito apoio à candidatura da professora.

Ao comentar a repercussão positiva do seu anúncio como pré-candidata à Prefeitura de Ilhéus, Adélia Pinheiro destacou que, nas últimas semanas, “as conversas com líderes políticos, com pessoas, foram se mostrando com bom estímulo, com bom ânimo e dizendo, olha é possível”. A pré-candidata disse que essa receptividade é reflexo do diálogo que tem estabelecido, através de propostas boas e de caminhos abertos para que essa oportunidade se aprofunde e se consolide.

Desafio

“As pessoas que moram em Ilhéus, as pessoas que nasceram aqui e aquelas que moram atualmente aqui, me desafiam: cuidar destas pessoas, da prestação de serviços públicos, cuidar do município”, afirmou, sendo bastante aplaudida. “Farei isso, como tenho feito por toda a minha vida, olhando no olho, com transparência, sempre considerando que não estou sozinha”, disse, emocionada.

Dentre as personalidades presentes ao ato, estiveram o deputado estadual Rosemberg Pinto, líder do governo na Alba; Jonas Paulo, ex-presidente estadual de PT; Ednei Mendonça presidente do diretório municipal do PT, partido que, em breve, Adélia vai se filiar. O evento ainda contou com a presença de Rogério Matos, presidente do diretório municipal do PV; professor Cristiano Bahia, Pró- Reitor de Extensão da Uesc; Danilo Amorim, coordenador do Núcleo Regional de Saúde; Larissa Costa Melo, diretora do NTE 05, professora e sindicalista, Diva Brito, ex-presidente da APPI, e da vereadora Enilda Mendonça.

Também participaram do ato Carlo Alaboji, Presidente da Apcef; Ludmila Coimbra, Gerente Acadêmica da UESC; João Pedro de Castro, Coordenador do Mestrado Profissional em Inovação da Uesc; João José, Coordenador do Universidade Para Todos UESC; Domilene Borges, diretora do Hospital Materno-Infantil; Dero Farias, representante da Cooperativa da Agricultura Familiar do Sul da Bahia; Emili Moura, presidente da Adef; Alisson Mendonça, Coordenadora da 13ª Ciretran; o ex-prefeito de Itajuípe, Marcone Amaral, dentre outras personalidades.